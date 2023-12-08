В Чудове уголовник Фёдоров пошёл с ножом на сотрудника полиции

В дом, где жил Павел Фёдоров, старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Чудовскому району пришёл не к нему, а к его матери, которая уклонялась от прохождения профилактических мероприятий в наркологическом .
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