В Чудове уголовник Фёдоров пошёл с ножом на сотрудника полиции

В дом, где жил Павел Фёдоров, старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Чудовскому району пришёл не к нему, а к его матери, которая уклонялась от прохождения профилактических мероприятий в наркологическом .