Новая национальная политика: как она формируется и кем направляется

«В политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано.»Ф. Д. Рузвельт По мнению социолога, специалиста по миграционным процессам Владимира Ермолаева (публикация ЦарьГрад), при сохранении текущих тенденций в 2040 русских будет не более 90 миллионов, а к 2100 г.