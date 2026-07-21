Официальный ресурс: в Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога, подтверждают данные официального ресурса. Сирены также звучат в ряде областей: Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии