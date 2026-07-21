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Царьград

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Официальный ресурс: в Киеве объявили воздушную тревогу

Официальный ресурс: в Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога, подтверждают данные официального ресурса. Сирены также звучат в ряде областей: Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

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