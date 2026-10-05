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Гавриков набрал 1+1 в матче с «Ютой», став 1-й звездой. У защитника «Рейнджерс» 3 броска, 4 блока и «+2» в игре

Защитник « Рейнджерс » Владислав Гавриков забросил шайбу, сделал пас на победный гол в матче НХЛ с «Ютой» (4:2) и был признан первой звездой.

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