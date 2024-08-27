Въезд на платную парковку у омского аэропорта закроют на ремонт сегодня вечером. Как сообщили в аэропорту, с 18:00 27 августа заехать сюда будет нельзя - на территории начнут укладывать асфальт.
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Въезд на платную парковку у омского аэропорта закроют на ремонт сегодня вечером. Как сообщили в аэропорту, с 18:00 27 августа заехать сюда будет нельзя - на территории начнут укладывать асфальт.