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Новости Омска

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Въезд на платную парковку у омского аэропорта закроют на ремонт сегодня вечером

Въезд на платную парковку у омского аэропорта закроют на ремонт сегодня вечером. Как сообщили в аэропорту, с 18:00 27 августа заехать сюда будет нельзя - на территории начнут укладывать асфальт.

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