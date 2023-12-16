Госсекретарь США обратился к Москве Пора признать, что политики США славящиеся патологической глупостью возведенной в степень гипертрофированного самомнения, самозабвенно декларирующие о собственной исключительности - для Российской Федерации становятся назойливой проблемой.
"Вы нам еще за подводные лодки не отчитались"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Это пусть перед США Евросоюз отчитывается и подчиняется им. При чем тут Россия.
Ответить
3 час.
ВС
"...нарастили активность своих подлодок у берегов США в 1,7 раза.." Удивительная точность - 1,7 раза. А может в 1,73?,
Ответить
2 час.
Валентин Щербаков
Долго еще этот пиндосовский жидёнок-коротышка Блинкен будет нам мозги компостировать, мало того, что трусливый, так еще и тупой...
Ответить
57 мин.
Свежие комментарии