Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Вы нам еще за подводные лодки не отчитались"

"Вы нам еще за подводные лодки не отчитались"

Госсекретарь США обратился к Москве Пора признать, что политики США славящиеся патологической глупостью возведенной в степень гипертрофированного самомнения, самозабвенно декларирующие о собственной исключительности - для Российской Федерации становятся назойливой проблемой.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это пусть перед США Евросоюз отчитывается и подчиняется им. При чем тут Россия.
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3 час.
ВС
&quot;...нарастили активность своих подлодок у берегов США в 1,7 раза..&quot; Удивительная точность - 1,7 раза. А может в 1,73?,
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2 час.
Валентин Щербаков
Долго еще этот пиндосовский жидёнок-коротышка Блинкен будет нам мозги компостировать, мало того, что трусливый, так еще и тупой...
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57 мин.

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