"Вы нам еще за подводные лодки не отчитались"

лл лина любимцева Это пусть перед США Евросоюз отчитывается и подчиняется им. При чем тут Россия.

ВС "...нарастили активность своих подлодок у берегов США в 1,7 раза.." Удивительная точность - 1,7 раза. А может в 1,73?,