Флорист Сафронова: Дарить букет учителю на 1 сентября стоит только первоклассникам

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» руководитель Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова высказала мнение о том, нужно ли дарить цветы учителям на 1 сентября и какая может быть средняя цена букета в Москве и Московской области.