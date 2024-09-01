Флорист Сафронова: Дарить букет учителю на 1 сентября стоит только первоклассникам

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» руководитель Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова высказала мнение о том, нужно ли дарить цветы учителям на 1 сентября и какая может быть средняя цена букета в Москве и Московской области.
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