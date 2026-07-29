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Биолог рассказала о подготовке грядок и уходе за растениями в августе

Биолог рассказала о подготовке грядок и уходе за растениями в августе

Доцент кафедры биоэкологии Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько рассказала, что начинать готовить грядки для подзимних посевов можно уже в августе, а также посоветовала дачникам не затягивать со сбором урожая и полностью исключить азотные удобрения в этом месяце.

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