Покупка Латышонка, переговоры с Глушенковым и интерес к Фернандешу: как «Зенит» пытается усилиться перед новым сезоном

«Зенит» выкупил у «Балтики» вратаря Евгения Латышонка и подписал с ним контракт на четыре года. Помимо этого, петербуржцы пытаются перехватить у «Краснодара» своего бывшего воспитанника Данилу Козлова, также выступавшего в прошедшем сезоне за калининградцев.