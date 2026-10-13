Астраханская область поднялась в Национальном рейтинге качества жизни

Наш регион приблизился к «экватору» топ-листа. Агентство стратегических инициатив (АСИ) впервые представило всероссийское исследование качества жизни за пять лет, опубликовав аналитический доклад на основе результатов Национального рейтинга качества жизни.
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