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Пункт-А

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Астраханская область поднялась в Национальном рейтинге качества жизни

Астраханская область поднялась в Национальном рейтинге качества жизни

Наш регион приблизился к «экватору» топ-листа. Агентство стратегических инициатив (АСИ) впервые представило всероссийское исследование качества жизни за пять лет, опубликовав аналитический доклад на основе результатов Национального рейтинга качества жизни.

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