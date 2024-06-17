НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Михаил Бирюков о том, что не уехал в «Айлендерс»: «Там надо было с ноля начинать. Условия – 5-7 тысяч долларов в месяц, а это Нью-Йорк – все дорого»

– В 2009 году у вас на руках находился готовый [двусторонний] контракт с «Айлендерс». Вы его не подписали, жалели потом? – Нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх