В Братске обсудили готовность к летней оздоровительной кампании

Подготовка к летней оздоровительной кампании 2024 года в Братске идет полным ходом. На последнем заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной защиты населения депутаты обсудили ключевые моменты предстоящего сезона.
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