Соавтору Disco Elysium выдали судебный запрет на работу над новой игрой — что прои...

Соавтору Disco Elysium выдали судебный запрет на работу над новой игрой — что произошлоСоавтор Disco Elysium Арго Туулик (Argo Tuulik), основавший коллектив Summer Eternal, рассказал о судебном преследовании со стороны человека, вовлечённого сразу в две студии бывших разработчиков детективной RPG от ZA/UM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)