Соавтору Disco Elysium выдали судебный запрет на работу над новой игрой — что прои...

Соавтору Disco Elysium выдали судебный запрет на работу над новой игрой — что произошлоСоавтор Disco Elysium Арго Туулик (Argo Tuulik), основавший коллектив Summer Eternal, рассказал о судебном преследовании со стороны человека, вовлечённого сразу в две студии бывших разработчиков детективной RPG от ZA/UM.