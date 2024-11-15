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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Соавтору Disco Elysium выдали судебный запрет на работу над новой игрой — что прои...

Соавтору Disco Elysium выдали судебный запрет на работу над новой игрой — что прои...

Соавтору Disco Elysium выдали судебный запрет на работу над новой игрой — что произошлоСоавтор Disco Elysium Арго Туулик (Argo Tuulik), основавший коллектив Summer Eternal, рассказал о судебном преследовании со стороны человека, вовлечённого сразу в две студии бывших разработчиков детективной RPG от ZA/UM.

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