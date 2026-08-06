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Глава минспорта Республики Алтай подал документы для участия в выборах в Госдуму

Глава минспорта Республики Алтай подал документы для участия в выборах в Госдуму

Министр молодежной политики и спорта Республики Алтай Александр Суразов подал документы в избирательную комиссию для получения статуса кандидата в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ девятого созыва по одномандатному избирательному округу №2 от партии "Единая Россия".

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