Глава минспорта Республики Алтай подал документы для участия в выборах в Госдуму

Министр молодежной политики и спорта Республики Алтай Александр Суразов подал документы в избирательную комиссию для получения статуса кандидата в депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ девятого созыва по одномандатному избирательному округу №2 от партии "Единая Россия".
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