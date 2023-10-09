Премьер Госсовета КНР встретился с премьер-министром Узбекистана

Ханчжоу, 8 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье провел встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, который принял участие в церемонии закрытия 19-х Азиатских игр в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.