Премьер Госсовета КНР встретился с премьер-министром Узбекистана

Ханчжоу, 8 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье провел встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, который принял участие в церемонии закрытия 19-х Азиатских игр в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.
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