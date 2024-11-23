В ЯНАО с 25 ноября стартует акция «Единая неделя тестирования на ВИЧ»

С 25 ноября на Ямале стартует акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИД. В городах и поселках округа будут работать мобильные пункты, где северяне смогут пройти тестирование на ВИЧ, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.