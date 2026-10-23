Дети ходят в школу через лес в темноте, а мэр Ижевска предлагает родителям самим оплатить фонари.Мэр Ижевска Дмитрий Чистяков предложил жителям самим поучаствовать в оплате уличного освещения после многочисленных жалоб на тёмные дворы, остановки и дороги.