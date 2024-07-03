Мэр Самары проинспектировала места ремонта тепловых сетей

В Самаре начинают активно работать на улучшение инфраструктуры перед наступлением зимнего сезона. В рамках этой программы мэр Самары Елена Лапушкина провела рабочую встречу на нескольких строительных площадках, где проходят масштабные ремонтно-модернизирующие работы.