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Мэр Самары проинспектировала места ремонта тепловых сетей

Мэр Самары проинспектировала места ремонта тепловых сетей

В Самаре начинают активно работать на улучшение инфраструктуры перед наступлением зимнего сезона. В рамках этой программы мэр Самары Елена Лапушкина провела рабочую встречу на нескольких строительных площадках, где проходят масштабные ремонтно-модернизирующие работы.

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