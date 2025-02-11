Окружение Яниса Тиммы раскрыло подробности о его недвижимости, перешедшей Седоковой

Алла Салихова и Маргарита Гаврилова, адвокаты семьи покончившего с собой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, и отец спортсмена Райтис Тимма рассказали, какие суммы денег форвард тратил на свою бывшую жену Анну Седокову.