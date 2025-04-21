Рубио опроверг сообщения о закрытии дипмиссий США в Африке

Госсекретарь США Марко Рубио в сообщении в соцсети X опроверг опубликованную газетой New York Times информацию о планах американского правительства по сокращению деятельности государственного департамента и закрытию ряда дипломатических миссий в Африке.
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