Русская весна
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Русская весна

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Рубио опроверг сообщения о закрытии дипмиссий США в Африке

Рубио опроверг сообщения о закрытии дипмиссий США в Африке

Госсекретарь США Марко Рубио в сообщении в соцсети X опроверг опубликованную газетой New York Times информацию о планах американского правительства по сокращению деятельности государственного департамента и закрытию ряда дипломатических миссий в Африке.

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