Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России

ФСБ – о пресечении попытки украинских спецслужб при помощи стран НАТО угнать российский бомбардировщик: ✔️Пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к её подготовке и реализации.

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Комментарии
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ВераВерная
Нашему лётчику - уважение и низкий поклон. Молодец, не испугался, не позарился на пустые обещания, помог провести спецоперацию, что в итоге привело к удару по &quot;Озёрному&quot;.
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