ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России

ФСБ – о пресечении попытки украинских спецслужб при помощи стран НАТО угнать российский бомбардировщик: ✔️Пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к её подготовке и реализации.
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