БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Под парусами в Бизерту. Через пять морей по следам Русской Белой эскадры

Под парусами в Бизерту. Через пять морей по следам Русской Белой эскадры

Из истории известно, что в результате революционных событий в России далёкая североафриканская страна Тунис и располагающийся там порт и военно-морская база Бизерта стали пристанищем эскадры российского Черноморского флота.

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