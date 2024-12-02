Под парусами в Бизерту. Через пять морей по следам Русской Белой эскадры

Из истории известно, что в результате революционных событий в России далёкая североафриканская страна Тунис и располагающийся там порт и военно-морская база Бизерта стали пристанищем эскадры российского Черноморского флота.
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