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Душегубка по неосторожности: в Красноярске выдвинули обвинение по делу о гибели детей

Душегубка по неосторожности: в Красноярске выдвинули обвинение по делу о гибели детей

Следствие установило, что вечером 20 сентября отец семейства обработал дом инсектицидом, но пренебрег необходимыми мерами предосторожности, указанными в инструкции: проветриванием помещения и влажной уборкой.

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