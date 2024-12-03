Душегубка по неосторожности: в Красноярске выдвинули обвинение по делу о гибели детей

Следствие установило, что вечером 20 сентября отец семейства обработал дом инсектицидом, но пренебрег необходимыми мерами предосторожности, указанными в инструкции: проветриванием помещения и влажной уборкой.
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