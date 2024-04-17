Мошенники придумали новую схему обмана с упоминанием "Госуслуг"

В России появилась новая мошенническая схема с упоминанием портала «Госуслуг». Злоумышленники представляются сотрудниками сервиса и просят граждан установить на телефон антивирус, который по факту оказывается приложением для удаленного доступа, сообщают «Известия» со ссылкой на Телеграм-канал «Кибервестник полиции России».