Мошенники придумали новую схему обмана с упоминанием "Госуслуг"

В России появилась новая мошенническая схема с упоминанием портала «Госуслуг». Злоумышленники представляются сотрудниками сервиса и просят граждан установить на телефон антивирус, который по факту оказывается приложением для удаленного доступа, сообщают «Известия» со ссылкой на Телеграм-канал «Кибервестник полиции России».
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