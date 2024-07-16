ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Павлова
    Зачем же было писать о прямом переливании крови? Оно же вроде как запрещено. Неужели нельзя было ограничиться тем, чт...Врач-боец БАРСа-1...
  • Сергей Торопчин
    Захвачены первые ...
  • Леонид Ла Рошель
    Но аквапарки Геленджика и Дивноморска не пересохли, нет?На Сочи идет аном...

Сегодня сидим в темноте: в Краснодаре ожидаются отключения электричества и воды

Сегодня сидим в темноте: в Краснодаре ожидаются отключения электричества и воды

Подача электричества будет ограничена до 17:00 по следующим улицам: • Гаражная • Рашпилевская • Морская • 40 лет Победы • Восточно-Кругликовская • Айвазовского • Ставропольская Ранее писали: В такую жару же аварии – неожиданность: в Центральном округе произошло отключение электричества Как сообщает ЕДДС, причиной отключения стала поломка на линии электропередачи 6-10 кВ, которая привела к отключению подстанций «Южная», «Ю-10» и 16 трансформаторных подстанций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх