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Путин: военная помощь КНДР полностью соответствует международному праву

Путин: военная помощь КНДР полностью соответствует международному праву

Участие военных КНДР в разгроме украинских неонацистских формирований в Курской области полностью соответствует международному праву и Договору о стратегическом партнёрстве между Москвой и Пхеньяном, подчеркнул президент России Владимир Путин.

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