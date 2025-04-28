Путин: военная помощь КНДР полностью соответствует международному праву

Участие военных КНДР в разгроме украинских неонацистских формирований в Курской области полностью соответствует международному праву и Договору о стратегическом партнёрстве между Москвой и Пхеньяном, подчеркнул президент России Владимир Путин.
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