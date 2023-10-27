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SPLETNIK

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Ким Кардашьян выпустила белье с имитацией сосков

Ким Кардашьян выпустила белье с имитацией сосков

Ким Кардашьян, недавно запустившая мужскую коллекцию SKIMS, представила бюстгальтер с сосками. Лицом новинки стала сама звезда.

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