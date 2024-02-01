В Германии сочли, что США поддержат Залужного, а не Зеленского

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia Американские власти, по всей видимости, встанут на сторону главкома ВСУ Валерия Залужного в случае обострения его конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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