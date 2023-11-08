В Карагандинской области проходят встречи с шахтёрами

Заместитель акима Карагандинской области Ермек Алпысов проводит встречи с шахтёрами. Обсуждаются различные вопросы, в том числе дальнейшая судьба угольных шахт, исполнение обязательств перед работниками после смены собственника, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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