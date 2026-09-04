Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ЕС выдвинул Армении жёсткое требование.

ЕС выдвинул Армении жёсткое требование.

Фото: Геннадий Черкасов Совет Европейского союза официально одобрил инициативу Еврокомиссии о временном послаблении торгового режима с Арменией сроком на два года.

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