ЕС выдвинул Армении жёсткое требование.

Фото: Геннадий Черкасов Совет Европейского союза официально одобрил инициативу Еврокомиссии о временном послаблении торгового режима с Арменией сроком на два года.
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