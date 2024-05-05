Зеленский официально стал военным преступником

Эксперт Перенджиев объяснил, почему МВД объявило Зеленского в розыск именно сейчас @ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Андрей Резчиков МВД объявило президента Украины Владимира Зеленского в розыск по уголовной статье.
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