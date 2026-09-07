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Ультракомпактная GeForce RTX 3060 без дополнительного питания появилась в продаже по цене почти 500 долларов

Ультракомпактная GeForce RTX 3060 без дополнительного питания появилась в продаже по цене почти 500 долларов

Карта ориентирована на ИИ Только вчера мы писали о необычной GeForce RTX 3060, которая имеет низкопрофильное исполнение и занимает один слот расширения, как эта карта появилась в свободной продаже.

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