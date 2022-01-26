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Электроснабжение в Узбекистане восстановлено на 70%

Электроснабжение в Узбекистане восстановлено на 70%

Масштабное отключение электричества ранее произошло в трех странах Центральной Азии.В Узбекистане на 70% восстановили электроснабжение после масштабного сбоя, произошедшего в минувший вторник, 25 января, сообщает корреспондент The Moscow Post.

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