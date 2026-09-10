Рублево-Архангельская линия появилась на обновленной схеме московского метрополитена

На обновленной схеме столичного метро теперь можно увидеть новую графитовую линию — Рублево-Архангельскую, об этом в своем Телеграм-канале сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Многофункциональн...
- Собянин отказался...
- Более 105 тысяч о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым