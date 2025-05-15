Тарасова шокирована запретом на общение с прессой для российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась шокирована решением Международного союза конькобежцев (ISU) запретить российским спортсменам давать интервью СМИ, посещать микст-зону и участвовать в пресс-конференциях во время отборочных стартов к зимним Олимпийским играм - 2026.