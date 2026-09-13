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Петр Фрадков: "Евразия" построит бесплатные парки аттракционов в городах России

Петр Фрадков: "Евразия" построит бесплатные парки аттракционов в городах России

В Твери 13 сентября состоялось открытие обновленного Городского сада после комплексной модернизации. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Евразия»Проект реализовала «Евразия» при финансовой поддержке российской системы международных расчетов А7 и в рамках соглашения с правительством Тверской области.

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