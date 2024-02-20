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14 вещей, которые никогда не следует делать с газоном

14 вещей, которые никогда не следует делать с газоном

Если вы хотите иметь пышный и красивый газон, есть определённые вещи, которые никогда не следует делатьГазоны вызывают всё больше споров, поскольку люди продолжают сомневаться в том, что поддержание декоративного, ресурсоёмкого травяного покрова в эстетических целях влияет на окружающую среду.

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