Секрет красивого макияжа: как избежать грустных глаз, свекольных щек и «возрастной» шеи Ирэн ОрлонскаяЖаждой сохранить молодость все женщины охвачены, но «эликсир молодости» еще не изобретен, и поколениями женщины сталкиваются с возрастными изменениями, отражающимися на их лицах не самым лучшим образом.