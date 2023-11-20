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Секрет красивого макияжа: как избежать грустных глаз, свекольных щек и «возрастной» шеи

Секрет красивого макияжа: как избежать грустных глаз, свекольных щек и «возрастной» шеи

Секрет красивого макияжа: как избежать грустных глаз, свекольных щек и «возрастной» шеи Ирэн ОрлонскаяЖаждой сохранить молодость все женщины охвачены, но «эликсир молодости» еще не изобретен, и поколениями женщины сталкиваются с возрастными изменениями, отражающимися на их лицах не самым лучшим образом.

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