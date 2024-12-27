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Царьград

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На красноармейском направлении СВО артиллерия "Центра" уничтожила силы ВСУ

На красноармейском направлении СВО артиллерия "Центра" уничтожила силы ВСУ

Артиллеристы группы "Центр" во время Специальной военной операции на Украине уничтожили опорный пункт и скопление сил ВСУ на красноармейском направлении.

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