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Психологи выяснили, опасно ли говорить во сне

Психологи выяснили, опасно ли говорить во сне

Говорение во сне напрямую связано с психическим состоянием человека.Кандидат психологических наук и эксперт в области сновидений Алексей Мелехин рассказал, опасно ли говорить во сне и как это может быть связано с психическим здоровьем.

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