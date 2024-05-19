Психологи выяснили, опасно ли говорить во сне

Говорение во сне напрямую связано с психическим состоянием человека.Кандидат психологических наук и эксперт в области сновидений Алексей Мелехин рассказал, опасно ли говорить во сне и как это может быть связано с психическим здоровьем.
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