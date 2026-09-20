Дания отвергла планы Трампа установить контроль над Гренландией

Датские СМИ считают соглашения с США по Гренландии поражением Трампа. Местные обозреватели полагают, что план американского лидера установить контроль над островом провалился, несмотря на его заявления о победе.
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