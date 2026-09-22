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Романтическое предложение съехаться обернулось для москвички «договором аренды» со штрафами за туалетную бумагу

Романтическое предложение съехаться обернулось для москвички «договором аренды» со штрафами за туалетную бумагу

Парень превратил отношения в бизнес-проект: выкатил договор аренды жилья, ввел плату за ламинат и штрафы за неверно висящую туалетную бумагу.

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