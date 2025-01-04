Россия потребовала реакции на удар ВСУ по журналистам в ДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство требует от ЮНЕСКО и других международных организаций реакции на атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российских журналистов в Донецкой народной республике (ДНР).
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