Наполняйте морозильники, мясо подорожает. Объясняем, почему вырастут цены на свинину и колбасу

Знаете, кто самый главный на любой свиноферме? Нет, не директор. И даже не собственник предприятия, который может тусить в списке Форбс, рассекать своей яхтой волны Адриатики или жить скромной жизнью подпольного миллионера Корейко.
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