Блогера из Петербурга Щупальце похитили талибы*

Произошло это городе Дера-Исмаил-хан Тревел-блогера из Петербурга Васю Щупальце (Игорь Бабко) похитили члены движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Пакистане, сообщает телеграм-канал Mash.
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