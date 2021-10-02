Донбасс Сегодня

98 подписчиков

Саакашвили объявил голодовку после медобследования в руставской тюрьме

Саакашвили объявил голодовку после медобследования в руставской тюрьме

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили объявил бессрочную голодовку в руставской тюрьме, куда его доставили после вчерашнего задержания на территории страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх