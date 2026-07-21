Хартли не приедет в Ярославль на чествование «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сообщил, что в данный момент занят тренировочными лагерями в Северной Америке и не сможет прилететь в Россию на празднование чемпионского титула ярославского клуба.
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