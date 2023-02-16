Джефф Монсон: «Корпорации США хотят разрушения Украины, чтобы затем восстановить ее. Зеленский продает страну!»

Ветеран ММА и российский политик Джефф Монсон назвал выгоду США от конфликт на Украине. – Чем вам нравится жизнь в России и чем так не нравится жизнь в США? – Откровенно говоря, моя повседневная жизнь в Штатах была более комфортной.