Ветеран ММА и российский политик Джефф Монсон назвал выгоду США от конфликт на Украине. – Чем вам нравится жизнь в России и чем так не нравится жизнь в США? – Откровенно говоря, моя повседневная жизнь в Штатах была более комфортной.
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