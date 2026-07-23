Агент не 007: дезертир СБУ раскрыл, как его внедряли в ДНР под видом беженца

Завербованный дезертир признался, что спецслужбы принудили его к сотрудничеству через угрозы родным.Украинские силовые структуры предприняли попытку перебросить на территорию Донецкой Народной Республики завербованного военнослужащего ВСУ, который ранее самовольно оставил расположение своей части.