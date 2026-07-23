Агент не 007: дезертир СБУ раскрыл, как его внедряли в ДНР под видом беженца

Завербованный дезертир признался, что спецслужбы принудили его к сотрудничеству через угрозы родным.Украинские силовые структуры предприняли попытку перебросить на территорию Донецкой Народной Республики завербованного военнослужащего ВСУ, который ранее самовольно оставил расположение своей части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии