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Царьград

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Агент не 007: дезертир СБУ раскрыл, как его внедряли в ДНР под видом беженца

Агент не 007: дезертир СБУ раскрыл, как его внедряли в ДНР под видом беженца

Завербованный дезертир признался, что спецслужбы принудили его к сотрудничеству через угрозы родным.Украинские силовые структуры предприняли попытку перебросить на территорию Донецкой Народной Республики завербованного военнослужащего ВСУ, который ранее самовольно оставил расположение своей части.

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