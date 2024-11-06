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Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет!

Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет!

Возможное банкротство некоторых компаний может стать «благом для экономики» , так как сейчас рынок труда в стране сталкивается с серьезными ограничениями — заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, как бы отвечая на высказанные ранее тревоги г-на Чемезова по поводу очередного повышения ставки рефинансирования ЦБ.

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